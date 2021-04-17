إب.. مليشيا الحوثي تنهب مكتبة مسجد وتصادر مقرها

المنامة - ياسر ابراهيم - أقدمت مليشيا الحوثي الإنقلابية ، الخميس، على اقتحام مكتبة جامع عمر بن عبدالعزيز في محافظة إب، وسط اليمن، ونهبها ومصادرة مقرها، في أحدث انتهاك يطال مساجد المحافظة الخاضعة لسيطرتها.



وقال رئيس منظمة رصد للحقوق والحريات، عرفات حمران، إن مليشيا الحوثي بقيادة المدعو ابراهيم قاسم مطهر الشامي (أبو زيد) اقتحمت ملحق المكتبة في المسجد، وصادرت نحو 500 كتاب من أمهات الكتب، قبل أن تصادر مقرها.



وبحسب حمران، فإن المليشيا قامت بنهب الكتب وتحويل مقر المكتبة إلى مكان لتجمع المسلحين وتناول القات.



وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي المليشيا إلى طمس هوية المجتمع في المحافظة التي لاتتمتع فيها بحاضنة شعبية.



ومنذ سيطرة مليشيا الحوثي على المحافظة عمدت إلى السيطرة على أهم المساجد وتغيير أئمتها وخطبائها كما نهبت عشرات المكتبات وأغلقت عدد كبير من مدارس التحفيظ التابعة لتلك المساجد.

