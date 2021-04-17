أبين.. الشرطة تنشر قوات إضافية على الخط الساحلي لتأمين حركة المسافرين

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت إدارة أمن أبين، الخميس، نشر قوات إضافية على الخط الساحلي الدولي، وتأمين حركة المسافرين من العناصر التخريبية.



وقالت في بيان لها إنها "أحكمت سيطرتها على الشريط الساحلي الدولي ونشرت قوات تابعة لها على طول الطريق بما يحقق الأمن والإستقرار ويمنع حدوث أي انتهاكات أو اختلالات أمنية على طول الخط الرابط بين محافظات عدن وأبين وشبوة وحضرموت".



وذكرت أنها "استحدثت نقاط تفتيش وفق التوجيهات الصادرة من وزير الداخلية، لإيقاف أعمال التقطع على طول الخط الساحلي، من مديرية أحور، ومنطقة خبر المراقشة التابعة إداريًا لمديرية خنفر غربي المحافظة".



وحسب البيان فقد استحدثت القوات الأمنية "نقاط أمنية في منطقة الخشعة، والمثلث، ورداء"، فيما كانت قد نشرت قوات تابعة لها في مواقع مشبك، ومفرق الوضيع، وكود الحمم، المرون، حصن سعيد، حيد يحي الواقعة في محيط في منطقة خبر المراقشة الأيام الماضية.



ولفت الى أن قوات الأمن الخاص "نشرت أيضًا قواتها في موقع وادي سلا، ضمن عملية تأمين الخط الساحلي بشكل كامل أمام أي عمليات تقطع أو تعسفات وإنتهاكات بحق المسافرين والمارين".



وحذرت من القيام بأي أعمال تخريبية تمارس في حق المواطنين المواطنين والمسافرين في الطريق الساحلي.



وقالت القوات الأمنية في بيان لها "لن يكون هناك اي تهاون مع كل من تسول له نفسه القيام بأي عمل تخريبي أو تعسفي يمارس على المارين في الطريق الساحلي بمناطق محافظة أبين"، لافتةً الى أن "أمن وسلامة المسافرين والمارة هي من أولويات مهام قوات الامن الخاصة في المحافظة".

