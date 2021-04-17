عدن - ياسمين عبد الله التهامي - لإنهاء أزمة اليمن.. أمريكا تدعو لتنفيذ اتفاق الرياض وإصلاح صافر

الجمعة 16 أبريل 2021

الخليج 365

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، نتائج زيارة المبعوث الخاص إلى اليمن تيم ليندركينج مؤخرا إلى عدد من الدول بينها الإمارات.



وقالت الخارجية، في بيان، إن المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن، عاد من جولة شملت ألمانيا والإمارات التقى خلالها ممثلين من الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن.

وأشار إلى أن ليندركينج، التقى مسؤولين من وزارة الخارجية الإماراتية لمناقشة أهمية التنفيذ الكامل لاتفاق الرياض.

وأضاف أن تيم ليندركينج ناقش أثناء جولة إلى ألمانيا والإمارات ضرورة إنهاء الأزمة في اليمن وإصلاح خزان صافر، ودعم الحكومة اليمنية.

والخميس، أعرب ‏المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن، عن شكره لدولة الإمارات لدورها في دفع تنفيذ اتفاق الرياض.

وأشاد المبعوث الأمريكي لليمن، في تصريحات صحفية، بدور الإمارات في دفع تنفيذ "اتفاق الرياض" بالرياض وإنهاء الصراع بالبلاد.

ورغم "الزخم الدولي" الداعم للتسوية السياسية إلا أن مراقبين أكدوا عدم جدية الانقلابيين الحوثيين، الذين صعّدوا من هجماتهم بالتزامن مع هذا التحرك الدولي.

ودأبت مليشيا الحوثي على استهداف المدنيين في السعودية بالصواريخ أو الطائرات المفخخة التي تتمكن قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.