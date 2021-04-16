96 قتيلاً في مواجهات قرب مدينة مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 16 أبريل 2021

قتل 96 مقاتلاً من القوات اليمنية الموالية للحكومة والمتمردين الحوثيين خلال اليومين الماضيين قرب مدينة مأرب الاستراتيجية. وذكرت مصادر عسكرية يمنية الجمعة، أن المتمردين الحوثيين نفذوا هجمات مكثفة للتقدم نحو آخر معاقل الحكومة في الشمال. وقال مصدر عسكري في القوات الحكومية إن "المواجهات التي وقعت بين الطرفين في جبهات مختلفة في مأرب الأربعاء والخميس أدت إلى مقتل 36 مقاتلاً من القوات الموالية للسلطة و60 مقاتلاً في صفوف المتمردين الحوثيين".

