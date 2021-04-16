طائرة مساعدات إماراتية تهبط في مطار الريان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 16 أبريل 2021

هبطت، أمس الخميس، طائرة إغاثية إماراتية، في مطار الريان الدولي بمدينة المكلا، في محافظة حضرموت، محملة بمساعدات غذائية من دولة الإمارات العربية المتحدة.



ووصلت الطائرة إلى المطار بحمولة 29 طنًا و662 كيلوجرامًا من الأغذية، لتوزيعها عبر هيئة الهلال الأحمر الإماراتية، خلال شهر رمضان المبارك في محافظة حضرموت.

وقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة، أربعة آلاف و99 سلة غذائية بإجمالي 175 طنًا و437.2 كيلوجرامًا توزعت على 20 ألفًا و495 فردًا من الأسر الأكثر احتياجًا.