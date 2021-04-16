صحيفة: الاعتداءات الحوثية تتطلب ردع السياسة العدوانية الإيرانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 16 أبريل 2021

أكدت صحيفة (البلاد) السعودية، أنه في الوقت الذي تواصل المملكة العربية السعودية مساعداتها الإنسانية ومشاريعها التنموية في اليمن، ودعمها لجهود السلام، تتمادى مليشيا الحوثي الإرهابية في جرائمها ضد المملكة بمحاولات استهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالصواريخ والطائرات المسيّرة.



وأوضحت في افتتاحيتها اليوم الجمعة، تحت عنوان (الخطر الحوثي الإيراني)، أن الدفاعات السعودية وقوات التحالف العربي تتصدى لمحاولات استهداف المليشيا المدعومة من إيران بكفاءة عالية. ووصفت الاعتداءات الحوثية لاستهداف المملكة بأنها محاولات يائسة للنيل من أمنها واستقرارها، وانتهاكاتها في اليمن، تمثل جرائم حرب تستوجب على المجتمع الدولي ردع السياسة العدوانية من النظام الإيراني المارق.