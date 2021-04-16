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الحوثي يتجاهل دعوات السلام ويواصل الحشد

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 16 أبريل 2021

قالت صحيفة الشرق الأوسط إن مليشيا الحوثي الإرهابية أطلقت أكثر من 37 طائرة مفخخة وصاروخ باليستي باتجاه المدن والمنشآت المدنية منذ إعلان المملكة مبادرتها لإنهاء الحرب في 23 مارس الماضي.

وأوضحت الصحيفة في تقرير نشرته اليوم الجمعة، أن التصعيد الحوثي باتجاه السعودية، رافقه استمرار للهجوم على مدينة مأرب واستهداف المدنيين ومخيمات النازحين بقذائف المدفعية والصواريخ البالستية.

ونبهت إلى أنه على الرغم من ترحيب المجتمع الدولي والإقليمي بالمبادرة السعودية فإن المليشيات الحوثية المدعومة من إيران، تجاهلت دعوات السلام وواصلت عملياتها العسكرية وحشد عناصرها في مختلف الجبهات.

 

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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