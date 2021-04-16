الانتقالي يتهم قائد لواء بالحماية الرئاسية فى عمليات اختطاف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 16 أبريل 2021

الخليج 365- متابعات

اتهم المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي علي الكثيري، اليوم الخميس، قائد لواء ”النقل“ في قوات الحماية الرئاسية اليمنية، العميد أمجد خالد، باختطاف شقيق عضو الهيئة الرئاسية في المجلس الانتقالي عبدالمنعم شيخ، قبل أيام، في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، إضافة إلى اختطاف جنديين آخرين.

وقال الكثيري، في تصريح نشره الموقع الرسمي للمجلس الانتقالي، إن ”مجموعة بقيادة أمجد خالد قائد لواء النقل التابع للجيش اليمني أقدمت على اختطاف عبدالمنعم شيخ شقيق عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، عضو وحدة شؤون المفاوضات عبدالرحمن شيخ“.

وأشار إلى ”أن تلك المجموعة أقدمت قبل عملية الاختطاف الأخيرة على اختطاف الجنديين صادق أحمد ناصر السيد ومحمد عبدالسلام محمد الميسري من أمن محافظة لحج“.