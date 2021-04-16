لجنة التحقيق تطلع على اجراءات الوقاية من كورونا للسجناء بـ"تعز"

المنامة - ياسر ابراهيم - اطلعت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان، الخميس، على أوضاع نزلاء السجن المركزي بمحافظة تعز، والاجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

ونقلت وكالة سبأ، عن عضو اللجنة اشراق المقطري قولها، "إن زيارة اللجنة إلى السجن المركزي بتعز؛ تأتي بعد استلام بلاغات بوجود حالات إصابة بفيروس كورونا، والاطلاع على الاجراءات المتبّعة لتقديم الرعاية الصحية للمصابين، واجراءات الوقاية التي تتبعها إدارة السجن لحماية بقية السجناء والمحتجزين".

واضافت "اطلع فريق اللجنة على الوضع الحالي للحالات الخمس المصابة والمحجر الصحي، ونوعية العلاجات المقدمة، اضافة الى الاجراءات التي اتبعتها الادارة في عزل وعلاج المخالطين البالغ عددهم ١٧ سجين".

واشارت إلى أن اللجنة وقفت على جهود إدارة السجن والقضايا المتعلقة بالحق في الكرامة، والتي تكللت بالافراج عن ١٠٠ محتجز وسجين بقضايا غير جسيمة ومن لديهم ضمانات.

ولفت المقطري الى ان اللجنة وقفت خلال الزيارة على الاحتياجات الصحية والغذائية والقانونية لعدد ٥٥٢ سجين ومحتجز بينهم ٥ سجينات ومن ذلك توفير مرفق صحي متكامل تحت رعاية واشراف وزارة الصحة العامة والسكان اضافة الى الماء الصالح للشرب.

