المعمري: استمرار أعمال الشقّ وإعداد الدراسات النهائية لمشروع خط تعز - عدن 

المنامة - ياسر ابراهيم - أكد مصدر محلي مسؤول، استمرار العمل في شق ثلاثين كيلو مترا في مشروع طريق شريان تعز الجديد الرابط بين محافظة تعز، والعاصمة المؤقتة عدن عبر محافظة لحج.

وقال المتحدث باسم المشروع المهندس وائل المعمري، لـ"يمن شباب نت"، إن العمل مستمرا حالياً في إعداد الدراسات التنفيذية النهائية وكذا أعمال الشق لثلاثين كيلو مترا.

وأضاف: "المشروع الجاري العمل فيه خارج نطاق الأجزاء المسفلتة منه خلال مشاريع تم تنفيذها سابقاً محصور بستة وثمانين كيلو مترا".

وبين أن هناك ما يحتاج لشق كلي جاري العمل فيه حالياً ومنه ما هو معبد أصلاً قبل بدء المشروع ويحتاج خلال هذا المشروع لاستكمال العمل فيه.

وأردف المعمري: أن المشروع بدأ بفكرة مجتمعية بهدف محدود سعياً لخدمة أبناء قرى عزلة "زريقة الشام" لكسر عزلتهم عن المنطقة ثم ما لبث أن توسعت الفكرة ليصبح أملاً في كسر عزلة محافظة تعز.

وأكد أن مشروع شق طريق تعز عدن يُعد ذا أفضلية فنية على مستوى قصر المسار وانسيابيته لمرور كل أنواع القاطرات والشاحنات وكذا المركبات الصغيرة.

ودعا فاعلي الخير مؤسسات وأفراد إلى تقديم الدعم لمشروع شق الطريق الذي تجري أعماله المختلفة بكفاءة عالية وفي ظل شفافية كاملة ورقابة لجنة مختصة من قبل مؤسسات مالية ورجال مال وأعمال على حد قوله.

