لجنة طوارئ شبوة تناقش مع إئمة المساجد سبل تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمكافحة كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش أمين عام المجلس المحلي بمحافظة شبوة، رئيس لجنة الطوارئ بالمحافظة، عبدربه هشلة ناصر، اليوم مع إئمة المساجد في مركز المحافظة السبل والإجراءات اللازمة لتنفيذ وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة وباء كورونا في المدينة .



وأكد اللقاء الذي ضم أعضاء لجنة الطوارئ على ضرورة التطبيق الفاعل للإجراءات الإحترازية ضد الوباء في المساجد من حيث التباعد أثناء تأدية الصلاة وإستخدام أدوات التعقيم اللازمة وتوعية المصلين حول مخاطر الوباء ورفع الجانب النفسي والمعنوي لديهم وتوزيع نشرات التوعية اليومية على المساجد .

وشدد اللقاء على الدور الذي يجب ان يلعبه مكتبي الصحة والسكان والأوقاف والإرشاد في هذا الإتجاه وأهمية تضافر جهود الجميع من أجل التطبيق الفاعل لكافة الإجراءات الاحترازية المتخذة رسميا بشأن مكافحة الوباء والحد من إنتشاره وتجنيب الناس مخاطره .