رئيس الأركان يتفقد سير العمليات العسكرية في المنطقة السادسة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

تفقد رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير حمود بن عزيز سير العمليات العسكرية والقتالية في وحدات المنطقة السادسة المرابطون شرقي الحزم بمحافظة الجوف.



وخلال الزيارة، نقل الفريق بن عزيز لضباط وصف وجنود المنطقة العسكرية السادسة تهاني وتبريكات القيادة السياسية والعسكرية ممثلة بفخامة الرئيس المشير الركن، عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك .. مؤكداً أن رحيل الشهيد البطل اللواء الركن أمين الوائلي يعد خسارة كبيرة ليس على المنطقة فقط، بل على الجيش الوطني والشعب اليمني، كونه أحد اعمدة الجيش مذكرا بادواره البطولية الكبيرة في مقارعة مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً.

وأشار إلى أهمية المضي على درب الشهيد الوائلي وكل القادة الأبطال الذين سبقوه في نفس الدرب... داعيا كل القيادات بالمنطقة إلى الالتفاف حول القيادة الجديدة لاستكمال ما بدأه الشهيد الوائلي في المنطقة وتنفيذه على أرض الواقع.

فيما أكد اللواء الركن عمر سجاف المُكلف بقيادة المنطقة العسكرية السادسة على أهمية استشعار المسئولية لتحقيق المهام القتالية الموكلة في قادم الأيام في مواجهة مليشيات إيران في اليمن ودحر مشروعها الذي يستهدف اليمن والمنطقة العربية والإسلامية.. متعهداً بالمضي على نفس الطريق الذي انتهجها الشهيد البطل أمين الوائلي.

رافقه خلال الزيارة مستشار وزير الدفاع اللواء راشد عتيق ورئيس أركان حرب المنطقة العسكرية السادسة العميد محمد بن راسية.