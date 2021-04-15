هادي يتلقى برقية تهنئة من نظيره الجزائري بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

وجاء في البرقية:" يسرني ونحن نترقب شهر رمضان الفضيل أن اتوجه اليكم باسم الجزائر شعباً وحكومة واصالة عن نفسي باحر التهاني والتبريكات، سائلاً العلي القدير ان يتقبل الصيام والقيام ويوقفنا جميعاً لما فيه خير بلدينا الشقيقة ورفعة امتنا العربية والإسلامية" .

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تلقى الرئيس عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية، برقية تهنئة من اخيه فخامة الرئيس عبدالعزيز تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بمناسبة شهر رمضان المبارك.

محمد يوسف

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