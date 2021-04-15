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هادي يتلقى برقية تهنئة من نظيره الجزائري بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

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متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تلقى الرئيس عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية، برقية تهنئة من اخيه فخامة الرئيس عبدالعزيز تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وجاء في البرقية:" يسرني ونحن نترقب شهر رمضان الفضيل أن اتوجه اليكم باسم الجزائر شعباً وحكومة واصالة عن نفسي باحر التهاني والتبريكات، سائلاً العلي القدير ان يتقبل الصيام والقيام ويوقفنا جميعاً لما فيه خير بلدينا الشقيقة ورفعة امتنا العربية والإسلامية" .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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