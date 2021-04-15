شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس هادي يتلقى برقية تهنئة من نظيره الاوزبكي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تلقى الرئيس عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية، برقية تهنئة من اخيه فخامة رئيس جمهورية اوزبكستان، شوكت ميرضيائيف، هنأه فيها بمناسبة شهر رمضان المبارك.



وجاء في البرقية:" يسرني ان ابعث لفخامتكم خالص التبريكات واصدق التنميات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك الذي نقدر فيه قيم التضامن والرحمة، وانني على ثقة بان العلاقات الاخوية بن البلدين الشقيقين ستتطور الى اكثر بشكل مستمر" .. سائلاً المولى العلي القدير أن يعيدها على فخامة الرئيس بموفور الصحة والسعادة، والنجاحات الجديدة وعلى شعب اليمن الشقيق بالسلام والإستقرار .