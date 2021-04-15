نائب الرئيس يعزي في وفاة السلطان أحمد بن عبدالله الفضلي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح إلى الدكتور عبدالله وعلي و حسين بن أحمد بن عبدالله الفضلي واخوانهم وكافة آل الفضلي بوفاة والدهم السلطان الثائر أحمد بن عبدالله الفضلي بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال الوطني.



وأشاد نائب الرئيس بمناقب الفقيد ومواقفه الوطنية والنضالية وأدواره الخالدة التي سطرها في الكفاح ضد الاستعمار البريطاني في كل مواقعه وجهوده في خدمة أبناء المجتمع.

وعبر نائب الرئيس في البرقية عن أصدق التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد ومحبيه وكافة آل الفضلي.. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.