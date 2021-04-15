توزيع 300 سلة غذائية مقدمة من مركز الملك سلمان لمرضى الفشل الكلوي بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

وزعت جمعية بناء الخيرية للتنمية الأعمال الإنسانية اليوم 300 سلة غذائية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمرضى الفشل الكلوي في العاصمة المؤقتة عدن .



وأوضح مدير المركز في عدن صالح الذيبان، أن توزيع هذه السلل يأتي ضمن مشروع توزيع السلل الغذائية الرمضانية للحالات المرضية المزمنة والنازحين والفئات الاشد فقرا والذي يشمل عدن وست محافظات يمنية اخرى .. مجددا التاكيد على أستمرار مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الإنسانية في تقديم اوجه الدعم لابناء اليمن الشقيق .

بدوره ثمن رئيس جمعية بناء الخيرية الدكتور، عبدالكريم شمسان جهود ودور مركز الملك سلمان في دعم لابناء شعبنا اليمني في مختلف المجالات الاغاثية والانسانية والخدمية .. داعياً كافة المنظمات المانحة لتقديم المزيد من الدعم لذوي الاحتياجات الخاصة والفئات الاشد فقرا والحالات المرضية المزمنة .