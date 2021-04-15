بن دغر يتلقى برقية تهنئة من رئيس مجلس الامة الكويتي بمناسبة تعيينه رئيساً لمجلس الشورى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

تلقى رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر برقية تهنئة من رئيس مجلس الامة الكويتي الاستاذ مرزوق علي الغانم وذالك بمناسبة تعيينه رئيساً لمجلس الشورى.



وعبر رئيس مجلس الامة الكويتي في البرقية عن تهانيه الحاره للدكتور بن دغر بمناسبة نيله ثقة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية وتعينه رئيساً لمجلس الشورى، مؤكداً سعي الكويت الدائم لتقوية العلاقات الوطيدة الأخوة الراسخة بين دولة الكويت واليمن الشقيق،

ونوه الغانم في البرقية على بذل كل ما في سبيله تعزيز أواصر المحبة والإخاء بين الشعبيين الشقيقين، وتحقيق التعاون البناء بين مؤسستينا البرلمانيتين، متمنياً له بموفور الصحة والعافية والتوفيق في مهامه الجديدة، وللجمهورية اليمنية الشقيقة دوام التطور والتقدم والازدهار والأمان.

من جانبه بعث رئيس مجلس الشورى الدكتور احمد عبيد بن دغر برقية شكر جوابيه لرئيس مجلس الامة الكويتي مرزوق الغانم على التهنئة، وهنأه في البداية بحلول شهر رمضان الكريم، أعاده الله على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.