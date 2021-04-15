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هادي يبعث برقية عزاء بوفاة السلطان احمد الفضلي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 أبريل 2021

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بعث  الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية برقية عزاء ومواساة الى الدكتور عبدالله وعلي و حسين بن أحمد بن عبدالله الفضلي واخوانهم وكافة آل فضل بوفاة والدهم السلطان الثائر أحمد بن عبدالله الفضلي.

 

واشار  الرئيس في برقيته الى مناقب وسيرة الفقيد الذي أثر التخلي عن سلطنته والانخراط في النضال ومقارعة الاستعمار مخلدا ذكرى عطره في النضال والايثار والاعتزاز والتضحية من اجل الوطن.

 

وعبر  الرئيس عن خالص العزاء والمواساة بهذا المصاب الأليم ومبتهلاً للمولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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