علي الوليدي: حملة التحصين ضد كورونا تستهدف في الجولة الاولى الكوادر الصحية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

قال وكيل وزراة الصحة العامة والسكان لقطاع الرعاية الصحية الاولية مدير مشروع لقاح فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) الدكتور علي الوليدي" أن الجولة الأولى من حملة التحصين ضد فيروس كورونا في المحافظات المحررة ستستهدف الكوادر الصحية باعتبارهم الخط الأول في مواجهة الوباء يليهم كبار السن من عمر 60 عاماً فما فوق".



واضاف الوليدي في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية(سبأ) "سيتم تحديد مركزين ثابتين في كل مديرية بالاضافة إلى ألمراكز المتحركة لمن لايستطيع الوصول للمراكز الثابتة"..مشيراً الى ان اللجان الفرعية الخاصة بتنفيذ حملة التحصين ضد فيروس كورونا تواصل مهام عملها بتناغم كبير".

واوضح الدكتور الوليدي، أن ست لجان فرعية شكلت للترتيب والإعداد لحملة تحصين كورونا منها لجنة التدريب ولجنة متابعة اللقاح واخرى معنية بتوزيعه ولجنة لمتابعة الأثر للقاح ولجنة معنية بالتثقيف والاعلام الصحي..لافتاً الى ان جميع تلك اللجان ستعمل بشكل دؤوب لانجاح فعاليات حملة التحصين.

واكد، أن الوزارة شرعت في تنفيذ برنامج تدريبي للكوادر الصحية المزمع مشاركتها في الحملة وانهت من تدريب المدربين من المحافظات الذين سيعملون على تدريب الكوادر الصحية على مستوى المديريات والمراكز..مشدداً على تظافر الجهود لانجاح الحملة.

ولفت الوليدي، أن وزارة الصحة العامة والسكان ستتلقى الشهر المقبل مليون وستمائة جرعة لقاح ضد كورونا وسيعمل مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الإنسانية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية على توفير ٥٠ بالمائة من اللقاحات التي ستصل بنهاية العام الجاري إلى ١٢ مليون جرعة.

ونوه الوليدي، ان حملة التوعية بالحملة التي ينفذها المركز الوطني للتثقيف والاعلام الصحي بوزارة الصحة قد بدأت على المستويات المختلفة وبجهود كبيرة يبذلها الفريق العامل بمركز التثقيف واعضاء لجنة التثقيف بالشراكة مع عدد من القطاعات كالاعلام والأوقاف.