شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هادي يتلقى برقية تهنئة من أمين عام منظمة التعاون الإسلامي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تلقى الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، برقية تهنئة بمناسبة شهر رمضان المبارك من أمين عام منظمة التعاون الإسلامي يوسف العثيمين.



وقال العثيمين في البرقية: يشرفني بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك أن ارفع لفخامتكم، أصالة عن نفسي، ونيابة عن منسوبي الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي والأجهزة والمؤسسات التابعة لها، أحر التمنيات وأطيبها، راجيا من العلي القدير أن يعيد أمثال هذه المناسبة السعيدة على فخامتكم وقد تحقق على أيديكم ما تصبون إليه من تقدم ورخاء للجمهورية اليمنية ومن عز وسؤدد للأمة الإسلامية جمعاء.