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غريفيث: المسار السياسي الحل الوحيد للأزمة في بلادنا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 أبريل 2021

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قال المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، إن كل الأحداث تؤكد أن الحل الوحيد للأزمة في اليمن هو المسار السياسي.

 

وأضاف جريفيث، في إحاطة بمجلس الأمن، الخميس، أن انتشار جائحة يزيد معاناة الشعب اليمني الناجمة عن استمرار الصراع.

 

وأدان المبعوث الأممي الهجمات الصاروخية التي تشنها مليشيات الحوثي على .

 

ورغم "الزخم الدولي" الداعم للتسوية السياسية إلا أن مراقبين أكدوا عدم جدية الانقلابيين الحوثيين، الذين صعّدوا من هجماتهم بالتزامن مع هذا التحرك الدولي.

 

ودأبت مليشيا الحوثي على استهداف المدنيين في السعودية بالصواريخ أو الطائرات المفخخة التي تتمكن قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.

 

ولاقت هجمات الحوثي على المناطق المدنية إدانات عربية ودولية، مؤكدين أن استمرارها يقوض حل الأزمة اليمنية.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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