لجنة التحقيق الوطنية تتطلع على اوضاع نزلاء السجن المركزي بتعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

اطلعت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان، اليوم، على اوضاع نزلاء السجن المركزي بمحافظة تعز والاجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة جائحة فيروس كورونا.



وقالت عضو اللجنة اشراق المقطري وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) " ان زيارة اللجنة الى السجن المركزي تأتي بعد استلام بلاغات بوجود حالات اصابة بفيروس كورونا، والاطلاع على الاجراءات المتبعة لتقديم الرعاية الصحية للمصابين واجراءات الوقاية التي تتبعها ادارة السجن لحماية بقية السجناء والمحتجزين".

واضافت " اطلع فريق اللجنة على الوضع الحالي للحالات الخمس المصابة والمحجر الصحي ونوعية العلاجات المقدمة، اضافة الى الاجراءات التي اتبعتها الادارة في عزل وعلاج المخالطين البالغ عددهم ١٧ سجين".

واشارت الى ان اللجنة وقفت على جهود ادارة السجن والقضايا المتعلقة بالحق في الكرامة والتي تكللت بالافراج عن ١٠٠ محتجز وسجين بقضايا غير جسيمة ومن لديهم ضمانات.

ولفت المقطري الى ان اللجنة وقفت خلال الزيارة على الاحتياجات الصحية والغذائية والقانونية لعدد ٥٥٢ سجين ومحتجز بينهم ٥ سجينات ومن ذلك توفير مرفق صحي متكامل تحت رعاية واشراف وزارة الصحة العامة والسكان اضافة الى الماء الصالح للشرب.