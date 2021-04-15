شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بولندا تدين قصف ميليشيا الحوثي للمدنيين ومعسكرات النازحين بمأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

دانت بولندا هجوم ميليشيات الحوثي الإرهابية على المدنيين ومعسكرات النازحين بمدينة مأرب.



وقالت رئيس دائرة الشرق الأوسط في الخارجية البولندية باتريشيا اوزجان خلال لقائها مع سفير اليمن في وارسو الدكتورة ميرفت مجلي "ان بلادها تعبر عن قلقها جراء رفض ميليشيا الحوثي السماح للفريق الفني بصيانه خزان صافر وانها تدعم جهود الامم المتحدة في هذا الاتجاه".

وأشارت الى ان بلادها ستدعم اليمن في مواجهة جائحة كورونا عبر المنظمات الانسانية.

وكانت الدكتور مجلي عبرت عن تقدير اليمن للدعم البولندي .. مشيرة الى اهمية دعم خفر السواحل اليمنية لتأمين البحر الاحمر ومضيق باب المندب من مهربي اللاجئين وعمليات القرصنة البحرية.