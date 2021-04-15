إب..مقتل فتاة برصاص لص اقتحم منزلها في يريم

المنامة - ياسر ابراهيم - قُتلت فتاة عشرينية، برصاص لص مسلح اقتحم منزلها، في محافظة إب وسط اليمن.



وقالت مصادر محلية إن فتاة تدعى "ع أ" قتلت برصاص لص مسلح في حارة المشهد بمدينة يريم شمال إب، بعد تسلله إلى منزلها وقيامه بسرقة مجوهرات والدتها.



وأضافت المصادر أن الفتاة عادت من خارج المنزل حين فتحت الباب حاول اللص الفرار، وأثناء محاولتها الاستنجاد بالجيران، أطلق اللص النار عليها ماأدى إلى وفاتها على الفور.



ومنذ سيطرة الحوثيين على المحافظة، ازدهرت جرائم السرقات والسطو المسلح في المديريات ومركز المحافظة.



وتعيش محافظة إب على وقع فوضى وفلتان أمني ارتفعت فيه معدلات الجريمة والقتل اليومي في جميع مديريات المحافظة.

