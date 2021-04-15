نجاة أسرة من موت محقق بقصف لمليشيا الحوثي على مدينة التحيتا بالحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 أبريل 2021

الخليج 365 ـ الحديدة

نجت أسرة كاملة في التحيتا، مساء أمس الأربعاء 14 أبريل/ نيسان 2021م، من موت محقق بقصف مدفعي حوثي استهدف منازل المواطنين وسط المدينة مركز المديرية التابعة لمحافظة الحديدة غربي اليمن.



وأفادت مصادر محلية أن المليشيات الحوثية استهدفت عقب صلاة الفجر مدينة التحيتا ذات الكثافة السكانية بقذيفتيي هاون أصابت إحداهما منزل المواطن علاء ياسر حداد.

وذكرت المصادر أن القذيفة ألحقت أضرارا في المنزل فيما نجت الأسرة.

وكانت ذات المليشيات التابعة لإيران شنت قصفا مكثفا مساء أمس الثلاثاء على مدينة حيس و قرى ومزارع المواطنين في الدريهمي والجبلية والفازة لحظة أداء صلاة التراويح