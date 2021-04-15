المليشيا تبدأ حملة جبايات في مناطق سيطرتها مع بداية شهر رمضان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 أبريل 2021

الخليج 365 ـ خاص

بدأت مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، اليوم الخميس 15 أبريل/نيسان 2021م، ثالث أيام شهر رمضان المبارك، حملات نزول ميدانية لفرض جبايات جديدة على التجار وملاك المحلات بمناطق سيطرتها.



وقالت مصادر محلية متطابقة إن مليشيات الحوثي بدأت بتوجيه أتباعها للنزول الميداني إلى كافة المحلات التجارية والشركات في العاصمة صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرتها، لفرض جبايات مالية جديدة تحت مسميات عدة.

وأضافت المصادر، إن المليشيات ألزمت التجار وأصحاب المحلات التجارية لدفع مبالغ مالية، تحت مسميات عدة، منها ضرائب ودعم أسر قتلاها والمجهود الحربي.

وطبقاً للمصادر، فإن المليشيات أمهلت التجار أسبوعاً من اليوم، لدفع ما تم فرضه عليهم، تجنباً لسجنهم وإغلاق محلاتهم.