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قوات الجيش تفشل هجوما للمليشيا في رازح بصعدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أفشلت قوات الجيش، هجوماً عنيفاً شنته مليشيا الحوثي على مواقع عسكرية تابعة لها بمديرية رازح غربي محافظة صعدة (شمالي شرق اليمن).

 

وقال قائد اللواء السابع حرس حدود، العميد فارس الربادي، إن قوات الجيش كسرت، الخميس، هجوماً لمليشيات الحوثي حاولت خلاله استعادة مواقع خسرتها سابقا في بني معين.

 

وأضاف إن قوات الجيش دحرت مجاميع المليشيات المهاجمة وأرغمتها على التراجع إلى مواقعها السابقة.

 

وأشار إلى أن مدفعية الجيش كثفت ضرباتها على تجمعات ومواقع تمركز العيارات الثقيلة للمليشيات، ما أدى إلى تدمير العديد منها

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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