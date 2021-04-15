إفشال هجوم حوثي بقطاع صبيرة - الجب في الضالع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 أبريل 2021

الخليج 365 ـ خاص

تمكنت القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية والحزام الأمني، الخميس 15 أبريل/نيسان 2021، من إفشال هجوم لمليشيا الحوثي، بقطاع صبيرة-الجب.



وأفادت مصادر عسكرية ميدانية، بأن القوات المشتركة والجنوبية كسرت عملية هجومية شنتها المليشيات باتجاه معسكر الجب قبيل فجر اليوم، وبمواجهات استمرت نحو ساعة بمختلف أنواع الأسلحة أُجبِرَت المليشيات على التراجع وسط خسائر تكبدتها.

وتوسعت رقعة المواجهات غرباً نحو قطاعي بتار وحبيل يحيى شمال شرقي مديرية الحشاء.

كما تمكن أفراد الكتيبة الثالثة دعم وإسناد في ألوية المقاومة الجنوبية "كتيبة القائد حمادة" خلال الساعات الماضية من إحراق آلية للمليشيات غرب مدينة الفاخر بسلاح مناسب