أوقاف مليشيا الحوثي توجه ببث خطاب زعيم المليشيا عبر مكبرات الصوت بالمساجد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 أبريل 2021

الخليج 365 ـ صنعاء

أصدرت ما تسمى "الهيئة العامة للأوقاف" المسمى البديل لوزارة الأوقاف الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية المدعومة إيرانيا تعميما استباقيا قضى بتحويل المساجد إلى منابر لنقل برامجها الإذاعية ذات النهج الطائفي وخطب زعيمها المدعو "عبدالملك الحوثي" عبر مكبرات الصوات.



وطالب التعميم الصادر من هيئة الأوقاف العامة للحوثيين، مدراء فروع الهيئة بالمحافظات والخطباء وقيمي المساجد، والعاملين في العُزل والقرى، بفتح الاستغفارات الحوثية و"التسبيح" التي تُبث من إذاعة صنعاء الخاضعة لسيطرتها قبل صلاة المغرب، والتي جميعها مفخخة بالطائفية والولاء للسلالة، في المساجد عبر مكبرات الصوت.

كذلك بث كلمة زعيم المليشيا يوميا عبر مكبرات أصوات المساجد، وهي الخطوة الأولى بتاريخ اليمن ماضيه وحاضره، بحسب مصادر محلية.

كما شدد التعميم على بث ما أسماه بـ"البرامج الدينية والتوعوية" التي تُبث عبر إذاعة صنعاء وإذاعة الهيئة، وذلك عبر مكبرات الصوت بالمساجد