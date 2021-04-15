تجدد المواجهات العنيفة في عدد من جبهات غربي مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 أبريل 2021

الخليج 365 ـ مأرب

تجددت المواجهات، بين القوات الحكومية مسنودة من المقاومة الشعبية من جهة، ومليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيا من جهة ثانية، الخميس، في عدد من مواقع الجبهة الغربية لمحافظة مأرب، (شمال شرقي اليمن).



يأتي ذلك بعد ساعات على تمكّن القوات الحكومية من إحراز تقدم ميداني في الجهة الجنوبية من المحافظة.

وبحسب مصدر عسكري ميداني، شنت مليشيا الحوثي الإرهابية هجوماً عنيفاً على مواقع تتمركز فيها القوات الحكومية في جبهتي ”الكسارة“ و“المشجح“، بمديرية صرواح غربي المحافظة.

ودارت مواجهات عنيفة بين الطرفين بمختلف الأسلحة انتهت بكسر المجاميع الحوثية المهاجمة وتكبيدها خسائر بشرية فادحة