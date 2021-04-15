قرار حوثي يثير غضب واسع في أوساط اليمنيين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 أبريل 2021

الخليج 365 ـ صنعاء

أقرت مليشيا الحوثي الارهابية رفع زكاة الفطرة في ظل ظروف قاسية يعانيها السكان في مناطق سيطرتها.



ووفق وثيقة صادرة عن ما تسمى هيئة الزكاة التابعة للمليشيات، تضمن قرار رفع زكاة الفطر بناء على ارتفاع سعر الحبوب، واستناداً إلى فتوى حوثية من مفتي الميليشيا المدعو شمس الدين بن شرف الدين برفع زكاة الفطرة عن الفرد الواحد إلى (550 ريالا) يمنيا.

ويلزم القرار الحوثي جميع مكاتب الزكاة بالقيام بتحصيل زكاة الفطرة من المكاتب الحكومية والقطاع الخاص الخاضعة لسيطرة الانقلاب الحوثي، وخصمها على كل فرد وموظف ومن يعول بالزيادة التي شملها القرار.

وقوبل القرار الحوثي باستهجان واسع في أوساط اليمنيين، والذي يأتي في إطار سلسلة قرارات هدفها الجباية ونهب الأموال في ظل استمرار مليشيا الحوثي في نهب الإيرادات العامة ومصادرة مرتبات الموظفين منذ ست سنوات، وتفاقم الحالة المعيشية والمعاناة الإنسانية للمواطنين في مناطق سيطرتها.

الجدير بالذكر أن زكاة الفطرة كانت قبل ثلاثة أعوام (200 ريال) على النفس الواحدة قبل أن ترفعها المليشيات إلى (500 ريال) للنفس الواحدة بزيادة تقدر بـ 300% عما كانت عليه.