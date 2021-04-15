شكرا لبحثكم عن خبر اختفاء طالبة بكلية الطب في ظروف غامضة واسرتها تناشد امن عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

اختفت طالبة في كلية الطب بجامعة عدن تدعى"غيداء ارهاب السيد محمد" منذ ٣ ايام، عقب خروجها من منرلها في مديرية دار سعد بعدن، لشراء احتياجات رمضان.

وقالت اسرتها في بلاغ صحفي انها لم تستطع التواصل معها من حينها ولا تعرف شيء عنها.

وسارعت الاسرة لأبلاغ الجهات الأمنية، راجية ممن يعرف شي عنها التواصل على هذا الارقام؛ "736523862 777389410".

وطالب نشطاء الأجهزة الأمنية في عدن بسرعة البحث عن الفتاة.