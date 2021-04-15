شكرا لبحثكم عن خبر الحوثي يشن حملة اعتقالات واسعة تستهدف العاملين بالقطاع الصحي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نفذت ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران حملة اعتقالات واسعة في العاصمة اليمنية صنعاء طالت عشرات الأطباء في عدة مستشفيات، لرفضهم الاستجابة لدعوات التوجه إلى جبهات القتال.

وقالت مصادر طبية وحقوقية، إن الميليشيات الإرهابية كانت قد وجهت إدارات المستشفيات بصنعاء باختيار عدد من الأطباء والممرضين ليتم إرسالهم إلى مستشفيات ميدانية بجبهات القتال.

وذكرت المصادر أن الأطباء والممرضين رفضوا الانصياع لهذه الأوامر بالتوجه إلى جبهات القتال، لتقوم الميليشيات بتوجيه تهم التواطؤ لهم واعتقالهم من منازلهم ومقار أعمالهم.

واستهدفت الحملة الحوثية بدرجة أساسية الأطباء في هيئة مستشفى الثورة العام ومشاف أخرى، كانت قد تلقت توجيهات من وزير صحة الانقلابيين المدعو طه المتوكل، لكنها لم تتفاعل معها.

وطبقا للمصادر فإن الميليشيات اعتقلت خلال أيام أكثر من 12 طبيباً و17 عاملاً صحياً، يتوزعون على مستشفيات الثورة، والجمهوري، والسبعين، وغيرها في صنعاء، في حين أقصت عددا آخر من مناصبهم الإدارية وأحلّت مكانهم موالين لها.