شكرا لبحثكم عن خبر شاهد .. العثور على نقش حجري في عمران اليمن عمره 5000 سنة والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - تداول ناشطون يمنيون صورة لحجر يمنية من خمر بمحافظة عمران اليمنية وعليها نقوش غريبة وعمرها يصل الى اكثر من خمسة الف عام .
واوضحوا ان هذه الحجر عمرها اكثر من خمسة الاف عام وجدة في المنزل الذي تم هدمه والعبث باصالته وتاريخة وحضارته في مدينة خمر والذي تم ذكر قصته وما يزال هنالك الكثير من الاحجار الاصيلة والتي هي اكثر اصالة من الكثير من بني البشر حد قولهم.
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