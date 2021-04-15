شكرا لبحثكم عن خبر مارب تقاتل الحوثيين والكهرباء طافي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ستمر انقطاع التيار الكهربائي في مدينة مأرب لليوم الخامس على التوالي، بسبب قيام مسلحين قبليين بمنع دخول الديزل الخاص بمحطات التوليد.

وقال مراسل "يمن للأنباء" إن عملية تقطع مسلحة حالت دون وصول مقطورات الديزل الخاصة بمحطات توليد الكهرباء للمدينة.

مشيراً إلى تعثر الوساطات المحلية حى اللحظة في احتواء الموقف ورفع القطاع القبلي المسلح على خط صافر مارب والذي حال دون دخول المشتقات النفطية والمواد الغذائية الى المدينة.

ونفذ المسلحون القطاع على خط "صافر" ويطالبون السلطات بإطلاق سجين لدى قوات الأمن متهم بالقيام بأعمال تخريبية وجنائية، مشيراً إلى تأثر كل مناحي الحياة في مأرب، بسبب غياب الكهرباء عن المدينة، ومخيمات النازحين، وسط مطالبات بالتدخل والعمل على إعادة التيار بشكل عاجل وطارئ.

من جانبه، تتواصل في الأثناء المعارك بين قوات الجيش ومليشيا الحوثي في منطقة الكسارة والمشجح الجهة الشمالية الغربية بمأرب.

وأضافت المصادر إن الجيش مسنودا بالقبائل تمكن من إفشال هجوما واسعا للحوثيين وأن سلسلة غارات جوية استهدفت تحصينات وتجمعات للمليشيات في مناطق المواجهات.