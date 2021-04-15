شكرا لبحثكم عن خبر ليندركينغ يدعو لاغتنام "فرصة رمضان" في إحلال السلام باليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

دعا المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ، الأربعاء، أطراف النزاع في البلاد إلى اغتنام فرصة حلول رمضان المبارك في تحقيق السلام.

جاء ذلك في رسالة مكتوبة مقتضبة للمبعوث الأمريكي بمناسبة رمضان نشرت عبر "تويتر" اطلع عليها مراسل الأناضول.

وقال ليندركينغ: "نعلم أن المعاناة في جميع أنحاء اليمن تزداد صعوبة في هذا الشهر الكريم".

وأضاف: "ندعو الأطراف (اليمنية) إلى اغتنام هذه الفرصة لإحلال السلام، والبدء في إنهاء المعاناة"، دون تفاصيل أخرى.

تأتي هذا الدعوة تزامنا مع بدء ليندركينغ زيارة مقررة الأربعاء إلى دول الخليج لبحث سبل حل أزمة اليمن، وفق بيان سابق لوزارة الخارجية الأمريكية.

والثلاثاء، دعا المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث أطراف النزاع إلى إسكات الأسلحة وتحقيق السلام، وذلك مع بدء الشهر الكريم.

وتشهد اليمن حربا منذ نحو 7 سنوات، أودت بحياة 233 ألفا، وبات 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على الدعم والمساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.

وللنزاع امتدادات إقليمية، منذ مارس/ آذار 2015، إذ ينفذ تحالف بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء.