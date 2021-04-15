من هي المرأة اليمنية التي اختارتها الصحة العالمية ضمن لجنة فريق الخبراء الدوليين ؟ ( الاسم و الصورة )

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يزيد بن سلمان - شبوة - إختارت منظمة الصحة العالمية الدكتورة عائدة حسين الصديق استاذ م.كلية الطب والعلوم الصحية جامعة عدن واستشاري طب الأطفال ضمن لجنة فريق الخبراء الدوليين لتطوير وتحديث المرجعيات والأدلة الخاصة بوقاية وعلاج امراض سوء التغذية الوخيم ومضاعفاته بمشاركة اكادميين ومدراء مراكز بحوث في الاتحاد الأوروبي والولايات الأمريكية وكندا والقارة الأفريقية. والدكتورة عائدة الصديق تعد خبيرا وطنيا في مجال امراض سوء التغذية ومضاعفاته ولديها العديد من البحوث العلمية المنشورة خارجيا وداخليا ولديها العديد من المشاركات في المؤتمرات الدولية والعربية والندوات المحلية. كما ان لها دور مشهود له في عملية إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية في مختلف المديريات و المحافظات منذ عام ٢٠٠٥ اضافة الى مساهمتها في تحديث وتطوير الأدلة الوطنية في الجمهورية اليمنية الخاصة بأمراض سوء التغذية و مضاعفاته والدليل الوطني الخاص بمتطوعات صحة المجتمع.

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