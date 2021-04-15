شكرا لبحثكم عن خبر الحزن يغلف الرياضة اليمنية برحيل وكيل قطاع الرياضة خالد صالح والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن - كووورة

توفي بمدينة عدن، جنوب اليمن، مساء امس خالد صالح حسين وكيل قطاع الرياضة بوزارة الشباب والرياضة اليمنية عن عمر ناهز الـ 65 عاما بعد معاناة قصيرة مع حمى قوية ومفاجئة يشتبه ان لها علاقة بفيروس كورونا.

وبإعلان الوفاة عم الحزن مواقع التواصل الاجتماع بالمصاب الجلل، وتوالت برقيات التعازي من قيادات الدولة اليمنية المختلفة والهيئات والاتحادات والمؤسسات الرياضية المعبرة عن الحزن بالرحيل المفاجئ للرجل المؤثر في مسيرة الرياضة اليمنية طوال اكثر من 45 عاما قضاها في التخطيط والادارة والاشراف على منظومة العمل الرياضي مديرا عاما لتخطيط الانشطة الرياضية ووكيلا مساعدا لقطاع الرياضة ثم وكيلا للقطاع، وكان له الدور الاكبر في اعادة تاسيس الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن منتصف عام 2015م.

وورد في بيان النعي الرسمي الصادر عن وزارة الشباب والرياضة التالي: انتقل الى رحمة الله تعالى في وقت متأخر من مساء الثلاثاء الأول من رمضان 1442هجرية، الاستاذ خالد صالح حسين وكيل قطاع الرياضة بوزارة الشباب والرياضة عن عمر ناهز الـ 64 عامًا قضى معظمه في خدمة الرياضة والوطن لاعبًا وإداريًا وإعلاميًا رياضيًا وقائدًا ومفكرًا، حيث كان له الدور البارز في الحركة الرياضية الوطنية في جنوب الوطن قبل الوحدة وعلى مستوى اليمن بعد 22 مايو 1990م

ويعد خالد صالح أحد أهم قيادات وزارة الشباب والرياضة ومن كوادرها البارزة، حيث ساهم خلال فترة عمله الطويلة في المجال الرياضي في الارتقاء بالعمل الرياضي والشبابي، من خلال العديد من الأعمال والمساهمات التي ستبقى خالدة في ذاكرة الرياضة اليمنية خلال العقدين الأخيرة.

وخالد صالح حسين من مواليد 1957م بمدينة الضالع، بدأ حياته الرياضة لاعبا بصفوف نادي الصمود بالضالع، قبل ان ينتقل للاحتراف بصفوف شرارة لحج واللعب لمنتخب المحافظة، اتجه بعد الاعتزال للعمل الإداري بداية من نادي الصمود والنشاط الرياضي بمكتب التربية والتعليم بالضالع، ثم انتقل الى العاصمة عدن وعمل مديرا عاما النشاط والتخطيط في المجلس الأعلى الرياضة عدن ( 1986م - 1990م)، وبعد الوحدة والانتقال الى صنعاء استمر في وظيفته مديرا عاما للنشاط الرياضي في الجمهورية اليمنية خلال المدة 1990-2011م.

في 2011 صدر قرار رئيس الجمهورية بتعيينه وكيلا مساعدا لقطاع الرياضة، وفي 2015م كلف بقرار وزاري بمنصب الوكيل الاول للوزارة وعمل مع نخبة صغيرة من الكوادر والخبراء خلال المدة من 2015-2018م على تأسيس ديوان الوزارة بالعاصمة عدن، وفي 2018م صدر قرار رئيس الجمهورية بتعيينه وكيلا لقطاع الرياضة وهو العمل الذي استمر فيه حتى وفاته".

وتذكر بيان النعي مناقب الفقيد والمناصب التي تلقاها طيلة فترة عمله، إلى جانب أهم المناصب التي تولاها.