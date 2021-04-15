شكرا لبحثكم عن خبر الزُبيدي يُعزّي في وفاة وكيل وزارة الشباب والرياضة خالد صالح ﻿ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

بعث الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، برقية تعزية ومواساة، في وفاة الكابتن خالد صالح حسين، وكيل وزارة الشباب والرياضة، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى مساء الثلاثاء.

وفي البرقية، عبّر الرئيس الزُبيدي، عن خالص تعازيه، وصادق مواساته إلى أبناء الفقيد يوهان، وعمرو، وبسام، ومحمد، وأدهم، وأشرف ويوسف، خالد صالح حسين، وكذا إلى أسرة وذوي الفقيد كافة.

وعدد الرئيس الزُبيدي في البرقية، مناقب واسهامات الفقيد في خدمة الوطن في قطاع الرياضة، منذ أن كان لاعباً حتى وصوله إلى المستوى القيادي لوزارة الشباب والرياضة، والتي كان خلالها نموذجاً للقيادي الفاعل والنشط في أداء مهامه.

وأكدت البرقية أن الوطن الجنوبي وقطاع الشباب والرياضة، خسرا برحيل الكابتن خالد صالح، واحدا من خيرة الكوادر التي حملت على عاتقها مهمة خدمة شريحة الشباب والرياضيين دون كلل أو ملل.

وابتهل الرئيس الزُبيدي في ختام البرقية إلى المولى عزَّ وجلَّ، أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

إنّا لله وإنّا إليه راجعون