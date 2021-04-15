شكرا لبحثكم عن خبر وزارة الصحة تدشن توزيع لقاح كورونا على المحافظات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

دشن قطاع الرعاية الصحية الأولية والبرنامج الوطني للتحصين الصحي الموسع بوزارة الصحة العامة والسكان، اليوم، توزيع حصص المحافظات من لقاح فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) باشراف وزير الصحة الدكتور قاسم بحيبح.

وتشمل عملية التوزيع 13 محافظة محررة.

واعلن وزير الصحة بحضور وكلاء الوزراء وعدد من المختصين، التدشين الرسمي لتزويد المحافظات باللقاحات والادبيات الخاصة بحملة التحصين ضد فيروس كورونا..موضحاً ان عملية التطعيم ستستهدف الكوادر الصحية في مرحلتها الأولى باعتبارهم خط الدفاع الأول تليها الفئات الأخرى..لافتا إلى أن الحملة ستشكل دعماً كبيراً في عملية احتواء الجائحة الحاليو..مشيداً ؤالجهود المبذولة من الجميع للتنسيق والتحضير وجلب اللقاح.

من جانبه استعرض وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الصحية الأولية مدير مشروع لقاح كوفيد-19 الدكتور علي الوليدي، مراحل الترتيبات التي تجري لتنفيذ الحملة وتوزيع ادبياتها..مشيرا الى ان المحافظات ستحصل على ٣٥٠ الف جرعة لقاح وسينفذها كوادر صحية على قدر من الكفاءة بعد تلقيهم التدريبات اللازمة.