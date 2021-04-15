السلطات تستغيث لإنقاذ يافع من الحميات وكورونا

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يزيد بن سلمان - شبوة - أطلقت السلطة المحلية في مديرية يافع رصد ومكتب الصحة والسكان ومستشفى رصد العام مناشدة لمكتب الصحة أبين ووزارة الصحة العامة والسكان ومنظمة الصحة العالمية والمؤسسات الأهلية ورجال الخير باغاثة المديرية بالتجهيزات الطبية اللازمة وبصورة مستعجلة وطارئة كون المديرية تشهد مؤشرات خطيرة على تفشي الحميات والاشتباة بأنتشار أمراض كورونا بصورة خطيرة وغير مسبوقة. كما تناشد السلطة المحلية مكتب الصحة في المديرية ومستشفى رصد رفع الجاهزية الطبية وفق الإمكانيات المتاحة، كما ناشدت جميع الأهالي باتخاذ التدابير الوقائية اللازمة.

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