الوالي يطلع على مستوى التزام مرافق وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بالدوام الرسمي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 أبريل 2021

الخليج 365 - متابعات

قام وزير الخدمة المدنية والتأمينات البروفسور الدكتور عبدالناصر الوالي، الأربعاء، بجولة تفقدية إلى جميع المؤسسات والهيئات والمرافق التابعة للوزارة.



وفي مستهل جولته التفقدية، هنأ معالي الوزير موظفي المؤسسات والهيئات والمرافق بحلول شهر رمضان المبارك، متمنيا أن يكون هذا الشهر شهر خير على الجميع.

واطلع معالي وزير الخدمة المدنية والتأمينات، خلال جولته التفقدية، على مستوى الانضباط الوظيفي والتزام موظفي المؤسسات والهيئات والمرافق بالدوام الرسمي خلال الشهر الكريم.

وأشاد معالي الوزير الوالي بانضباط والتزام الموظفين خلال الدوام الرسمي، وأدائهم عملهم على أكمل وجه، بما يتوافق مع التعميم الصادر من وزارة الخدمة المدنية والقاضي بإلزام جميع الموظفين بدوام خمس ساعات يومياً تبدأ في الساعة العاشرة صباحاً وتنتهي في الساعة الثالثة عصراً، أو تحديد خمس ساعات أخرى بما يتوافق مع عمل المؤسسة بالتنسيق مع الوزراة.

وشدد الوزير في الوقت ذاته باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد من يتهاون بأداء عمله ويعرقل المصلحة العامة، منوهاً بأن الوزارة ستقوم بحملات تفتيشية خلال شهر رمضان للتأكد من التزام وحدات الخدمة بمواعيد الدوام المحددة.