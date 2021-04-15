شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على آخر مستجدات الوضع الوبائي بساحل حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 أبريل 2021

الخليج 365 - المكلا

أصدرت اللجنة الفنية لمكافحة فيروس كورونا، التابعة لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت، آخر مستجدات الوضع الوبائي بساحل المحافظة.



وفيما يلي ننشر نص البيان نقلا عن "منصة وعي"، كما ورد:

بلغ إجمالي الحالات المؤكدة بمرض فيروس كورونا COVID-19 لهذا اليوم 12 حالة مؤكدة موزعة على المديريات كالتالي :

7 حالات من مديرية المكلا

الحالة 1 لذكر يبلغ من العمر 67 عام من منطقة فوه المتضررين

الحالة 2 لذكر يبلغ من العمر 95 عام من منطقة فوه ابن سينا

الحالة 3 لذكر يبلغ من العمر 39 عام من منطقة فوه المتضررين

الحالة 4 لذكر يبلغ من العمر 41 عام من منطقة ربوة خلف

الحالة 5 لذكر يبلغ من العمر 25 عام من منطقة فوه

الحالة 6 لأنثى تبلغ من العمر 23 عام من منطقة جول مسحة

الحالة 7 لذكر يبلغ من العمر 87 عام من منطقة الديس شعب البادية

حالتين من مديرية غيل باوزير

الحالة 8 لذكر يبلغ من العمر 45 عام

الحالة 9 لأنثى تبلغ من العمر 65 عام

3 حالات وافدة من محافظة شبوة

الحالة 10 لانثى تبلغ من العمر 67 عام

الحالة 11 لذكر يبلغ من العمر 74 عام

الحالة 12 لذكر يبلغ من العمر 65 عام

16 حالة تعافي جديدة لهذا اليوم ولله الحمد

14 حالة من مديرية المكلا

حالة من مديرية دوعن

حالة وافدة من محافظة شبوة

3 حالات وفاة COVID-19 جديدة لهذا اليوم

الحالة 1 لذكر يبلغ من العمر 67 عام من مديرية غيل بن يمين

الحالة توفيت في فترة تلقيها العلاج والرعاية الصحية اللازمة في مركز العزل بمستشفى الدكتور رياض

الحالة 2 لذكر يبلغ من العمر 55 عام من مديرية يبعث

الحالة 3 لذكر يبلغ من العمر 74 عام من محافظة شبوة

الحالتين توفيت في فترة تلقيها العلاج والرعاية الصحية اللازمة في مركز العزل بمستشفى ابن سينا

الحالات النشطة 443 حالة مؤكدة

423 حالة تتلقى العلاج والرعاية الصحية اللازمة والمتابعة من قبل فرق الاستجابة السريعة في المنزل وهم بحالة صحية جيدة

6 حالات تتلقى العلاج والرعاية الصحية اللازمة في مركز العزل بمستشفى ابن سينا

14 حالات تتلقى العلاج والرعاية الصحية اللازمة في مركز العزل بمستشفى الدكتور رياض

الوضع الصحي في مركز العزل والفرز بمستشفى ابن سينا

10 حالة تتلقى العلاج والرعاية الصحية اللازمة في مركز العزل والفرز بمستشفى ابن سينا

6 حالات مؤكدة

4 حالات بانتظار نتيجة الفحص

الوضع الصحي في مركز العزل بمستشفى الدكتور رياض

14 حالات تتلقى العلاج والرعاية الصحية اللازمة جميعها حالات مؤكدة