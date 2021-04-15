نيمر يدشن مشروع "عابر سبيل" في نسخته الثانية لإفطار الصائم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 أبريل 2021

الخليج 365 - المهرة

دشن أمين عام المجلس المحلي بمحافظة المهرة الأستاذ سالم عبدالله نيمر، الأربعاء، بمؤسسة فينا خير للتنمية والأعمال الإنسانية، مشروع "عابر سبيل" (إفطار الصائم) الذي تنفذه المؤسسة للعام الثاني على التوالي.



وفي التدشين، الذي حضره نائب مدير عام مكتب الشؤون الإجتماعية والعمل بالمحافظة الأستاذ سالم سويلم ،ومدير عام مكتب الشباب والرياضة الاستاذ محمد عمر سويلم ،أشاد الأمين العام الأستاذ سالم عبدالله نيمر بدور مؤسسة فينا خير في تنفيذ عدد من المشاريع الإنسانية التي تسهم في تخفيف معاناة الناس، معبراً عن شكره نيابةً عن السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بمحافظ المحافظة الأستاذ محمد علي ياسر للقائمين على المؤسسة.

من جانبه،ثمن الاستاذ سالم سويلم الأعمال الإنسانية التي تنفذها المؤسسة في مختلف المجالات ضمن برامجها في خدمة الناس، داعياً منظمات المجتمع المدني ورجال الأعمال إلى تبني مثل هذه المشاريع الخيرية.

من جانبها أوضحت المدير التنفيذي لمؤسسة فينا خير للتنمية والأعمال الإنسانية الأستاذة فاطمة خوار بان المشروع يأتي برعاية كريمة من السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بمحافظ المحافظة الأستاذ محمد علي ياسر وبدعم من قبيلة آل خوار ومياه قطرة ومياه المهرة ويعتبر المشروع الثاني الذي تنفذه المؤسسة وسيكون تقليدي في شهر رمضان من كل عام، مبينةً أن المشروع ياتي على مرحلتين المرحلة الأولى هو إفطار الصائم لعابري السبيل ل 9 نقاط في خطوط المحافظة والمرحلة الثانية هو توزيع مياه بعد صلاة التراويح ل 40 جامع في الغيضة عاصمة المحافظة