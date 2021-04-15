اللجنة المصغرة لمجابهة فيروس كورونا تناقش الوضع الوبائي والإجراءات الوقائية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 أبريل 2021

الخليج 365 - المهرة

ناقشت اللجنة المصغرة لمجابهة فيروس كورونا في محافظة المهرة برئاسة مدير عام مكتب الصحة والسكان د. عوض مبارك سعد ، اليوم، في اجتماعا لها الوضع الوبائي ومستجدات الوضع الصحي للجائحة والإحصائيات والأعداد التراكمية للأصابات.



وأستعرض اللجنة تقريراً مفصلاً عن الوضع الصحي والأمكانيات في مراكز الحميات وأقسام العزل ومدى الجاهزية المقدمة لخدمة المصابين.

وكرس الأجتماع. لمناقشة مجمل الخطط الصحية التي تعمل عليها لجنة حصر الحالات وكيفية متابعتها في حالة الاشتباه وماهية السلبيات والإيجابيات، إضافة إلى سبل تعزيز السعة السريرية للأقسام الطبية ومركز الحميات.

ووقف الاجتماع على خطوات يتم دراستها والعمل عليها خلال الأيام المقبلة، وقدم أعضاء اللجنة أهم الاحتياجات التي يتطلبها مستشفى الغيظة المركزي والمستشفيات والمراكز الطيبة بعموم المديريات للتعامل مع الاحتمالات التي قد تصاحب الوضع الوبائي وما يمكن تقديمه للحد من تفشي وباء كورونا ومنع انتشاره وحماية المواطنين من مخاطره.

وثمن مدير عام مكتب الصحة خلال الأجتماع الدور البارز للسلطة المحلية ممثلةً بمعالي الأستاذ محمد علي ياسر. محافظ المحافظة على الاهتمام الذي يوليه للقطاع الصحي لرفع مستوى العمل والرقي به نحو الأفضل ، معرباً عن سعادته بالنتائج المحققة في مواجهة الجائحة، كما شكر مدير عام شركة النفط فرع المهرة المهندس محسن بلحاف الذي يساهم في. ترجمة التوجيهات الصادرة عن السلطة من خلال تسهيل كافة الخدمات التي يصعب توفيرها للقطاع الصحي، مثمناً دور المنظمات والمكونات في المحافظة على دورهم الكبير