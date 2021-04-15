أمين عام محلي المهرة يدشن "مشروع دعم خدمات الصحة الإنجابية" في نسخته الثالثة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 أبريل 2021

الخليج 365 - المهرة

دشن أمين عام المجلس المحلي بمحافظة المهرة الأستاذ سالم عبدالله نيمر ،الأربعاء، بمستشفى الغيضة المركزي، مشروع" دعم خدمات الصحة الإنجابية الذي يأتي بدعم من مكتب الامم المتحدة وتنفيذ منظمة الوصول الإنساني للمرة الثالثة على التوالي.



وفي التدشين، الذي حضرة نائب مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة لشؤون الرعاية الصحية الدكتور مبارك مزيون، والأمين العام لمنظمة الوصول الإنساني الأستاذ أبو بكر بن بريك، ومدير مستشفى الغيضة المركزي الأستاذ محسن بلحاف، أشاد، الأمين العام بالدعم الذي يقدمه مكتب الأمم المتحدة لمكتب الصحة ومستشفى الغيضة المركزي ومراكز العزل الصحي والحميات، مثمناً، دور منظمة الوصول الإنساني الكبير في توزيع معدات الوقاية الشخصية للعاملين الصحيين بالمحافظة.

من جانبه، عبر نائب مدير عام مكتب الصحة والسكان لشؤون الرعاية الصحية الدكتور مبارك مزيون عن شكره لمكتب الامم المتحدة ومنظمة الوصول الإنساني على تبنّي مشروع دعم خدمات الصحة الإنجابية وتوفير معدات الوقاية الشخصية للعاملين الصحيين في مركز العزل ومركز الحميات بمستشفى الغيضة المركزي، داعياً الى تسخير الدعم المقدم للعاملين الصحيين في قسم العزل والحميات.

من جهته، أوضح منسق مشروع دعم خدمات الصحية والإنجابية في مديرية الغيضة الأستاذ عبدالرحمن النهاري بأن المشروع ياتي للمرة الثالثة على التوالي، مبيناً أن المعدات تقدر ب3800 كمامة و600 نظارة جوجل و600 بدلة متكاملة و3000 جلافكس مقدمة من مكتب الامم المتحدة للعاملين الصحيين في قسم العزل والحميات بهدف الوقاية الشخصية من وباء فيروس كورونا والحميات المنتشرة