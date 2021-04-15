تكريم مدير إدارة الخدمات وشئون المقر لجهوده في إنجاح دورة الدبلوماسيين والدبلوماسيات اليمنيين

كُرم وزير مفوض احمد مصطفي فهمي مدير إدارة الخدمات وشئون المقر بجامعة الدول العربية من قبل المندوبية الدائمة لليمن لدي جامعة الدول العربية وذلك لجهوده في إنجاح الدورات التدريبية الخاصة بالدبلوماسيين والدبلوماسيات اليمنيات هذا وقد قام بتسليم شهادة التقدير المستشار فيصل ضو سويدان نائب مدير إدارة التدريب وتطوير أساليب العمل وقد أشاد خلال التكريم بجهود الوزير مفوض احمد مصطفي فهمي المبذولة لإنجاح الدورة والتعاون لتنفيذ مشاريع إدارة التدريب وتطوير أساليب العمل.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012