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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "حضرموت الجامع" يعلن تشكيل الهيئة التنفيذية لمديرية تريم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 أبريل 2021
الخليج 365 - المكـلا
اصدر رئيس مؤتمر حضرموت الجامع الشيخ عمرو بن حبريش العليي القرار رقم (4) لسنة 2021م بشأن تشكيل الهيئة التنفيذية للمؤتمر بمديرية تريم .
وتضمنت المادة الأولى من القرار بتشكيل الهيئة التنفيذية لمؤتمر حضرموت الجامع في مديرية تريم من الأخوة التالية أسمائهم :
الإدارة التنفيذية :
- المهندس / ماجد رجب يادين - رئيسا للمكتب.
- الأستاذ /عادل محمد باعشن - نائبا لرئيس المكتب.
- الأستاذ/ عادل فاروق التميمي - نائبا لرئيس المكتب .
بالإضافة إلى اسماء رؤساء لجان الدوائر (السياسية، والاعلامية، والاقتصادية، والاجتماعية، والشبابية، ومنظمات المجتمع المدني، والمرأة، والثقافية) وتضم 35 شخصًا.
وشملت المواد (2 و 3 و 4 و 5) من القرار الترتيبات الإشرافية والإدارية والتنظيمية.