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"حضرموت الجامع" يعلن تشكيل الهيئة التنفيذية لمديرية تريم

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 أبريل 2021

الخليج 365 - المكـلا

اصدر رئيس مؤتمر حضرموت الجامع الشيخ  عمرو بن حبريش العليي القرار رقم (4) لسنة 2021م بشأن تشكيل الهيئة التنفيذية للمؤتمر بمديرية تريم .

 

وتضمنت المادة الأولى من القرار  بتشكيل الهيئة التنفيذية لمؤتمر حضرموت الجامع في مديرية تريم من الأخوة التالية أسمائهم :

 

الإدارة التنفيذية  :

 

المهندس / ماجد رجب يادين - رئيسا للمكتب.

 

-   الأستاذ /عادل محمد باعشن - نائبا لرئيس المكتب.

 

الأستاذ/ عادل فاروق التميمي - نائبا لرئيس المكتب .

 

بالإضافة إلى اسماء رؤساء لجان الدوائر (السياسية، والاعلامية، والاقتصادية، والاجتماعية، والشبابية، ومنظمات المجتمع المدني، والمرأة، والثقافية) وتضم 35 شخصًا.

 

وشملت المواد (2 و 3 و 4 و 5)  من القرار الترتيبات الإشرافية والإدارية والتنظيمية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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