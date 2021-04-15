"حضرموت الجامع" يعلن تشكيل الهيئة التنفيذية لمديرية تريم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 أبريل 2021

الخليج 365 - المكـلا

اصدر رئيس مؤتمر حضرموت الجامع الشيخ عمرو بن حبريش العليي القرار رقم (4) لسنة 2021م بشأن تشكيل الهيئة التنفيذية للمؤتمر بمديرية تريم .



وتضمنت المادة الأولى من القرار بتشكيل الهيئة التنفيذية لمؤتمر حضرموت الجامع في مديرية تريم من الأخوة التالية أسمائهم :

الإدارة التنفيذية :

- المهندس / ماجد رجب يادين - رئيسا للمكتب.

- الأستاذ /عادل محمد باعشن - نائبا لرئيس المكتب.

- الأستاذ/ عادل فاروق التميمي - نائبا لرئيس المكتب .

بالإضافة إلى اسماء رؤساء لجان الدوائر (السياسية، والاعلامية، والاقتصادية، والاجتماعية، والشبابية، ومنظمات المجتمع المدني، والمرأة، والثقافية) وتضم 35 شخصًا.

وشملت المواد (2 و 3 و 4 و 5) من القرار الترتيبات الإشرافية والإدارية والتنظيمية.