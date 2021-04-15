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الكثيري يشيد بتدخلات شبكة النماء اليمنية للمنظمات الأهلية بوادي حضرموت

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اليمن العربي - سيئون 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 أبريل 2021

الخليج 365 - سيئون

أشاد وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي و الصحراء عصام حبريش الكثيري، بالتدخلات التنموية المستدامة لشبكة النماء اليمنية للمنظمات الأهلية بوادي حضرموت خلال العام الماضي 2020م ، و ابرز جهودها في تعزيز العمل الإنساني و التنموي و تطوير قدرات منظمات المجتمع المدني و تطبيق افضل الممارسات والأساليب الإدارية و التقنية بالشراكة مع المنظمات الدولية المانحة

 

وفي اللقاء الذي حضره المهندس هشام السعيدي الوكيل السعيدي لشؤون الوادي والصحراء ، و  الدكتور عبدالله باجهام مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية و العمل بالوادي و الصحراء ، استمع الوكيل الكثيري من الأستاذ مبارك بن شهاب مدير عام الشبكة في الوادي و الصحراء الى شرحٍ حول ابرز اهداف الشبكة التي تضم أكثر من 35 منظمة وجمعية و مؤسسة ، و ابرز شراكاتها مع المنظمات الدولية و الإقليمية و المشاريع و التدخلات النوعية التي قامت بتنفيذها خلال الفترة الماضية.

 

وأكد بن شهاب الى الشبكة تعمل على تعزيز مستوى علاقات التنسيق و التفاعل بين الجمعيات و المؤسسات في مجالات التنمية المستدامة و المساهمة في البناء المؤسسي للجمعيات و تطوير العمل الأهلي بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

 

وتم في اللقاء تقدير درع شكر و تقدير من السلطة المحلية بالوادي و الصحراء و مكتب الشؤون الاجتماعية و العمل لشبكة النماء اليمنية للمنظمات الاهلية بوادي حضرموت تقديراً لدورها المجتمعي البارز في الفترة الماضية

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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