شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العامري يناقش مع وكيل أول حضرموت آلية تخفيف الإزدحام المروري خلال رمضان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - التقى وكيل وزارة الداخلية لشؤون المحافظات الشرقية مدير الأمن والشرطة بساحل حضرموت اللواء سعيد العامري، بالشيخ عمرو بن حبريش العليي وكيل أول محافظة حضرموت، يوم أمس لمناقشة خطة مرورية تهدف للتخفيف من الازدحام المروري في الشوارع الرئيسة والعامة، تسهيلًا لحركة المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.



وأكد العليي على ضرورة تعزيز العلاقة الثنائية بين رجال الأمن والمواطن وحسن التعامل معه منوهًا على أهمية اليقظة الدائمة للمنظومة الأمنية.

والذي من شأنه أنه يحافظ على الأمن والسكينة العامة في حضرموت.